Нигматуллин: Головин перерос уровень «Монако»

«Не пора ли будет Головину сделать шаг вперёд в своей карьере после завершения сезона? Честно говоря, я не знаю, что мешает сделать это уже сейчас. Возможно, руководство «Монако» очень ценит футболиста и не хочет его никуда отдавать. Я вижу, что Головин уже перерос уровень «Монако». Это хороший европейский клуб, но без больших побед, а хочется, чтобы Головин начал что-то выигрывать», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.