Российскому футболисту посоветовали не возвращаться в Россию

"На месте Миранчука я бы ни за что не стала возвращаться в Россию. Даже учитывая не очень большую игровую практику в "Аталанте", это лучше, чем быть здесь. Возврат в Россию не придаст Алексею никаких позитивных моментов", - сказала Смородская.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в "Торино". Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, и в клубе захотели его сохранить. Новый сезон россиянин начал в "Аталанте". Миранчук провел за команду четыре матча во всех турнирах. Последний раз полузащитник появлялся на поле в игре против "Дженоа" 22 октября.