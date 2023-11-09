"Реал Сосьедад", "Интер", "Бавария" и "Реал" вышли в плей-офф Лиги чемпионов

По итогам заключительных матчей четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов еще несколько команд обеспечили себе выход в следующий раунд турнира.

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В группе D в вечерней программе "Интер" встречался с австрийским "Зальцбургом" и добился победы с минимальным счетом 1:0. Автором гола стал аргентинец Лаутаро Мартинес. Этого результата оказалось достаточно для того, чтобы "Интер" и испанский "Реал Сосьедад", в составе которого выступает российский полузащитник Арсен Захарян, пробились в плей-офф турнира.

В группе А четвертую подряд победу одержала мюнхенская "Бавария", которая с 12-ю очками обеспечила себе выход в следующий раунд. В четвертом туре немецкая команда переиграла турецкий "Галтасарай" - 2:1.

Борьбу за второе место тут поведут "Галатасарай", датский "Копенгаген" и "Манчестер Юнайтед" изАнглии.

В группе С в плей-офф вышел мадридский "Реал". Испанский клуб на своем поле разгромил португальскую "Брагу" - 3:0. Голы на счету Браима Диаса, Винисиуса и Родриго. "Реал" набрал 12 очков и стал недосягаем для соперников. У идущего вторым "Наполи" - 7 очков, "Брага" занимает третью строчку - у неё 3 очка.

В группе В лондонский "Арсенал" переиграл "Севилью" (2:0), а ПСВ из Нидерландов добился успеха в матче с французским "Лансом" (1:0).