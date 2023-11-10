Силкин считает, что Кокорин пригодился бы многим командам РПЛ
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал о том, какие сейчас есть перспективы у нападающего кипрской команды «Арис» Александра Кокорина, если тот решит выступать в чемпионате России.
«Кокорин, однозначно, пригодился бы многих командам РПЛ, если бы не его околофутбольные художества. Трудно говорить, пригодился бы Кокорин сейчас «Динамо» или нет даже, если рассматривать его, как опцию на скамейку – он играет за кипрский клуб. В возвращение Кокорина в РПЛ не верю, думаю, он там, на Кипре, и закончит», — сказал Силкин Legalbet.
Форвард перешел в «Арис» на правах аренды до конца нынешнего сезона из «Фиорентины» в сентябре 2023 года. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает нападающего в 1 млн евро.
В 6 матчах за «Арис» 23-летний россиянин забил 1 гол и сделал 1 ассист.
В этом сезоне игрок пропустил уже три матча кипрской команды из-за повреждения. В том числе он не играл в первом матче потив «Бетиса» в Лиге Европы.