Силкин считает, что Кокорин пригодился бы многим командам РПЛ

«Кокорин, однозначно, пригодился бы многих командам РПЛ, если бы не его околофутбольные художества. Трудно говорить, пригодился бы Кокорин сейчас «Динамо» или нет даже, если рассматривать его, как опцию на скамейку – он играет за кипрский клуб. В возвращение Кокорина в РПЛ не верю, думаю, он там, на Кипре, и закончит», — сказал Силкин Legalbet.