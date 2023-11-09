Холанд и Гризманн номинированы на звание игрока недели в Лиге чемпионов

В список номинантов вошли нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, забивший два гола в матче против швейцарского «Янг Бойз» (3:0), полузащитник мадридского «Реала» Родриго (гол и передача в игре с португальской «Брагой» (3:0), хавбек лондонского «Арсенала» Букайо Сака, отметившийся забитым мячом и голевой передачей в игре с испанской «Севильей» (2:0), а также форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, на счету которого дубль в матче с шотландским «Селтиком» (6:0).