Экс-игрок «Челси» признался, что Абрамович предлагал спасти его похищенного отца

«Моего отца похитили, когда я играл за сборную на чемпионате мира по футболу 2018 года в России, и мы собирались играть с Аргентиной в финальном матче группового этапа.



Я помню, как Роман Абрамович говорил: «Хочешь, чтобы я прислал людей? Потому что знаю, что, если я пришлю людей, то смогу вытащить твоего отца». Я спросил, как он собирается это сделать. Он сказал: «Не беспокойся об этом. Просто позволь мне, если тебе нужен такой вариант, я могу это сделать», — сказал Оби Микел.