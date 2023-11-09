«Манчестер Юнайтед» проиграл девять из 17 стартовых матчей сезона с учётом всех соревнований. С «красными дьяволами» это случилось впервые с сезона-1973/1974.

© Чемпионат.com

Из 17 игр манкунианцы выиграли только восемь, ни разу не сыграв вничью. Последнее поражение команды Эрика тен Хага датируется вчерашним днём — «Манчестер Юнайтед» уступил датскому «Копенгагену» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

В группе A «красные дьяволы» располагаются на последнем месте в таблице, набрав три очка. Лидирует «Бавария», «Копенгаген» занимает второе место. В английской Премьер-лиге «Ман Юнайтед» идёт на восьмом месте после 11 проведённых встреч. Кроме того, подопечные тен Хага уступили «Ньюкаслу» в матче Кубка английской лиги и покинули турнир, действующим победителем которого они являются.