Баринов пропустит ноябрьский сбор национальной команды России

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов по медицинским показаниям пропустит ноябрьский сбор национальной команды, в рамках которого запланирован товарищеский матч со сборной Кубы. Повреждение Баринова прокомментировал главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный.

«После игры против «Спартака» у Дмитрия Баринова появились незначительные мышечные проблемы. После проведённого совместно со штабом национальной команды России медицинского обследования было принято решение о нецелесообразности участия Дмитрия в ближайшем сборе национальной команды», — приводит слова Калюжного пресс-служба «Локомотива».

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой из-за политической ситуации в мире. После этого команда Валерия Карпина играла только в товарищеских матчах.