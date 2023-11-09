Тренер «Зенита»: Вендел мог бы играть в «Реале»
Тренер «Зенита» Вильям Оливерйа высказался о полузащитнике команды Венделе.
«У него все есть. Если бы голова была занята только футболом, то он бы играл в «Реале». Хотя он достаточно молодой, и, может быть, у него еще появится возможность сыграть за такую команду, — приводит слова де Оливейры «Спорт-Экспресс».
В «Зенит» он перешел в 2020 году. До этого он был игроком «Спортинга». Сумма трансфера составила 20,3 миллиона евро. Но начинал карьеру он во «Флуминенсе».
«Зенит» сейчас идет на втором месте в чемпионате России. Команда после 14 туров заработала 29 очков. Следующий матч с «Краснодаром».