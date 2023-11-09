Тренер «Зенита»: Клаудиньо мог уйти летом, вариант был

«Мог ли он уйти летом? Думаю, мог. Был вариант, но он остался здесь. Предложения есть и по другим игрокам, но вопрос в том, насколько это выгодно клубу и футболисту. Насильно здесь мы никого не держим. Если предложение устраивает всех, то пожалуйста. Мы будем только рады, если наш футболист перейдёт в более сильную лигу. Как Клаудиньо воспринял уход Малкома? Я бы не сказал, что они с Малкомом очень-очень близки. Да, они росли вместе, достаточно давно дружат, но я бы сказал, что для Клаудиньо сейчас намного ближе Густаво Мантуан. Они даже отпуск вместе проводили. Понятно, что Малком — это потеря для нас со спортивной точки зрения. Но говорить, что уход Малкома эмоционально сказался на Клаудиньо, я бы не стал. Наоборот, он рад за друга, который пошёл на финансовое повышение», — приводит слова Оливейры «Спорт-экспресс».