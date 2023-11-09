Экс-полузащитник «Спартака» назвал трех лучших футболистов России в истории

«Лучшие игроки в истории российского футбола? Один — это Аршавин. Наверное, это Тихонов. Учитывая, что Аленичев уехал, он мог быть в этой тройке. Но мы говорим о тех, кто поиграл в России. Тогда пусть это будет Филимонов», — приводит слова Титова «РБ Спорт».