Экс-полузащитник «Спартака» назвал трех лучших футболистов России в истории

Экс-полузащитник «Спартака» Титов назвал трех лучших футболистов России в истории
Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов рассказал, каких футболистов считает лучшими в истории России.
Андрей Аршавин – воспитанник и бывший полузащитник петербургского «Зенита». За свою карьеру он также успел поиграть за лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». Завершил профессиональную игровую карьеру Аршавин в январе 2019 года. Сейчас он входит в число членов правления «Зенита».
Андрей Тихонов также выступал на позиции полузащитника, большую часть своей карьеры он провел в «Спартаке», с которым стал восьмикратным чемпионом России. Также экс-футболист успел поиграть за «Крылья Советов», «Химки» и другие команды.
Александр Филимонов – бывший голкипер, также большую часть своей карьеры игрока проведший в «Спартаке». Также вратарь защищал ворота «Москвы», киевского «Динамо» и целого ряда других команд.