Forbes: бренд Дзюбы — самый ценный среди российских футболистов

Forbes представил рейтинг ценности персональных брендов действующих российских спортсменов, в топ-30 вошли несколько футболистов, включая нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл 12 матчей за «Локомотив» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.