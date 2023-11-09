«Маккаби» отстранил игрока за пост его жены о конфликте на Ближнем Востоке

«Маккаби Хайфа» отстранил игрока за пост его жены о конфликте на Ближнем Востоке.

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Обострение палестино-израильского конфликта произошло после атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Число погибших превысило 10 тысяч человек, боевые действия продолжаются.

По информации Marca, 17 октября супруга полузащитника «Маккаби» Диа Сабы опубликовала в инстаграме пост «с призывом к миру для израильтян и палестинцев».

Публикация вызвала бурную критику болельщиков клуба, в результате чего израильский игрок арабского происхождения был отстранен от работы с командой. Официально об отстранении Сабы, являющегося самым высокооплачиваемым игроком израильской лиги, «Маккаби» не сообщал.