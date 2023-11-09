Карпина оштрафовали за восьмое нарушение в сезоне РПЛ

"По итогам матча "Оренбург" - "Ростов" мы рассматривали выход за пределы технической зоны главного тренера хозяев Давида Деограсии, за третье нарушение в сезоне он получил штраф в размере 30 тыс. рублей, - сказал Григорьянц. - Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин за восьмое нарушение в сезоне оштрафован также на 30 тыс. рублей".