Иностранный тренер «Зенита» назвал себя русским

«Изначально я приезжал в Россию с задачей просто отработать свой контракт с «Амкаром». Но я очень рад тому, что все так повернулось, что я здесь до сих пор. Россия приняла меня очень тепло.



Насколько считаю себя русским? На 90 процентов! Сказал бы, что на 100, но я все-таки родился не в России. Кухня? О, когда наши повара готовят борщ, я не могу отказаться! Люблю все салаты и супы, которые представлены в русской кухне», — сказал де Оливейра.