$92.20-0.2298.44-0.35

Главный тренер «Сочи» дисквалифицирован на одну игру РПЛ

Контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «Сочи» Александра Точилина на одну игру.

Главный тренер «Сочи» дисквалифицирован на одну игру РПЛ
© Матч ТВ

В понедельник «Сочи» сыграл вничью с московским «Динамо» (3:3) в домашнем матче 14 го тура МИР РПЛ. На 94 й минуте Точилин получил от арбитра Владислава Безбородова красную карточку после того, как выразил недовольство действиями судей. В концовке встречи с поля также был удален защитник сочинцев Марсело Алвес.

— Точилин принимал участие в заседании по видеосвязи. В рапорте арбитра было сказано, что от Александра не было нецензурной брани, не было агрессии, так что один матч, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».