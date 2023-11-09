Главный тренер «Сочи» дисквалифицирован на одну игру РПЛ

Контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «Сочи» Александра Точилина на одну игру.
В понедельник «Сочи» сыграл вничью с московским «Динамо» (3:3) в домашнем матче 14 го тура МИР РПЛ. На 94 й минуте Точилин получил от арбитра Владислава Безбородова красную карточку после того, как выразил недовольство действиями судей. В концовке встречи с поля также был удален защитник сочинцев Марсело Алвес.
— Точилин принимал участие в заседании по видеосвязи. В рапорте арбитра было сказано, что от Александра не было нецензурной брани, не было агрессии, так что один матч, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».