Семин прокомментировал, будет ли тренировать в матче легенд ЦСКА и «Локомотива»

«Матч легенд ЦСКА и «Локомотива» проводит РФС и, по всей видимости, я буду руководить командой легенд «Локо». Отказывался ли от этого ранее? Я вам такого не говорил», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.