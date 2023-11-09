Салихова: Каттани видел «Спартак» с основой из лучших российских игроков

«Каттани считал, что «Спартаку» необходим футболист амплуа Верратти. Именно в Пруцеве мы увидели эти характеристики и осуществили его трансфер. По человеческим качествам и самоотдаче Данил старше своих лет. Пруцев как трансферная цель у моих советников был давно на карандаше. То же самое можно сказать и про других ребят из «Крыльев», которых, увы, мы не успели приобрести, а у нового руководства иной курс. Лука Каттани видел «Спартак», основа которого состоит из лучших российских игроков. Сюда бы входили как выпускники своей академии, так и остальные россияне, кого реально было заполучить.