КДК не стал рассматривать просьбу снять очки с «Локомотива» по делу Мариу

«КДК РФС рассмотрел заявление от агентской организации Olea Sports Capital. Они просили снять шесть очков с «Локомотива» за неисполнение решения CAS. КДК оставил без рассмотрения это дело», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал московский «Локомотив» выплатить € 555 тысяч за нарушения по контракту бывшего игрока команды Жоау Мариу. CAS постановил, что клуб задолжал агентству € 300 тысяч в качестве оговорённого бонуса за попадание железнодорожников в Лигу чемпионов, а также более € 255 тысяч в качестве подписного бонуса Жоау Мариу. Португалец выступал за «Локомотив» в период с 2019 по 2020 год. Сейчас 30-летний хавбек играет за «Бенфику».