Кордоба шестой раз подряд стал футболистом месяца по версии болельщиков "Краснодара"

Форвард «Краснодара» Кордоба шестой раз подряд стал футболистом месяца по версии болельщиков
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба шестой раз подряд стал футболистом месяца по версии болельщиков команды, сообщает пресс служба клуба.
По итогам голосования на лучшего игрока октября колумбийский форвард набрал 36,25% голосов, опередив защитника Жуниора Алонсо (12,83%) и полузащитника Александра Черникова (11,56%).
В октябре Кордоба провел три матча в МИР РПЛ и одну игру в ФОНБЕТ Кубке России, забив в общей сложности три мяча.