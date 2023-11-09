Кордоба шестой раз подряд стал футболистом месяца по версии болельщиков "Краснодара"

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба шестой раз подряд стал футболистом месяца по версии болельщиков команды, сообщает пресс служба клуба.

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По итогам голосования на лучшего игрока октября колумбийский форвард набрал 36,25% голосов, опередив защитника Жуниора Алонсо (12,83%) и полузащитника Александра Черникова (11,56%).