Смородская не видит прогресса в игре «Локомотива»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сравнился выступления «Локомотива» в этом и прошлом сезонах.
«Я пока не вижу той игры, которая бы могла порадовать. По сравнению с прошлым сезоном, команда не стала лучше. Много провалов, но были и удачные матчи. Пока «Локомотив» ищет свой путь. То, что я вижу: яркой игры нет, прошлогодний «Локомотив» мне больше нравился», — приводит слова Смородской legalbet.
После 14 туров «Локомотив» с 21 очком занимает седьмое место в РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 10 очков.
Также московская команда заняла первое место в группе Кубка России, опередив «Ростов», «Урал», «Рубин». «Локо» сыграет в четвертьфинале пути РПЛ с «Балтикой».
В прошлом сезоне «железнодорожники» набрали 45 очков и заняли восьмое место в чемпионате России. Отставание от победителя лиги «Зенита» составило 15 очков.
В следующем туре «Локомотив» примет «Ахмат». Матч в Москве пройдет 11 ноября и начнется в 16:30 по московскому времени.