Смородская не видит прогресса в игре «Локомотива»

«Я пока не вижу той игры, которая бы могла порадовать. По сравнению с прошлым сезоном, команда не стала лучше. Много провалов, но были и удачные матчи. Пока «Локомотив» ищет свой путь. То, что я вижу: яркой игры нет, прошлогодний «Локомотив» мне больше нравился», — приводит слова Смородской legalbet.