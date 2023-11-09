Экс-тренер «Спартака» назвал фаворита матча года в РПЛ

«Думаю, что фаворит — «Зенит». По подбору игроков петербуржцы сильнее своих соперников, но «Краснодар» очень мотивирован. Руководители клуба, в первую очередь в лице Сергея Галицкого, проводят очень правильную и целенаправленную работу, ребята загорелись ей и захотели навязать борьбу за чемпионство. Шансы у команд примерно равны, но предпочтение все же отдам петербуржцам», — заявил Гладилин.