«Ювентус» интересуется футболистом «Краснодара»

Полузащитником «Краснодара» и сборной Армении Эдуардом Сперцяном интересуется туринский «Ювентус», передает Tuttosport.

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Скауты «Ювентуса» следят за Сперцяном в матчах «Краснодара», а также посетили несколько матчей сборной Армении. Итальянский клуб собирается следить за развитием Сперцяна до лета 2024 года.

Сперцян родился в Ставрополе и в 2010 году переехал в Краснодар, где поступил в местную футбольную академию. В 2018 году он дебютировал за основную команду «Краснодара».

23-летний полузащитник имеет российское и армянское гражданство. С 2021 года он выступает за сборную Армении.

Контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги хавбек провел 28 матчей, отметившись 10 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Его команда стала шестой в чемпионате, набрав 48 очков. Также «быки» дошли до финала Кубка России, в котором уступили московскому ЦСКА.