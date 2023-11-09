Егор Титов сделал выбор между «Спартаком» и раем

Бывший полузащитник сборной России по футболу Егор Титов заявил, что предпочтет раю «Спартак», а также назвал матч отборочного турнира чемпионата Европы 2000 с командой Франции самым важным за национальную команду.

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— «Спартак» или рай?

— Конечно, «Спартак».

— Самый важный матч в футбольной карьере?

— За сборную России в матче со сборной Франции, в котором мы победили 3:2. Может, еще добавлю матч Лиги чемпионов с «Реалом», в котором победили 2:1.

— Лучший футболист, против которого играл?

— Зидан. Лучший, с кем играл? Да весь «Спартак» 90 х, наверное. Это лучшее, что могло быть в моей карьере. Поэтому одного не буду выделять, — сказал Титов «РБ Спорт».

Встреча сборных России и Франции состоялась в Париже 5 июня 1999 года и завершилась победой гостей со счетом 3:2. Несмотря на этот результат, российская команда не смогла выйти в финальную стадию Евро 2000.