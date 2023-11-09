Егор Титов сделал выбор между «Спартаком» и раем
Бывший полузащитник сборной России по футболу Егор Титов заявил, что предпочтет раю «Спартак», а также назвал матч отборочного турнира чемпионата Европы 2000 с командой Франции самым важным за национальную команду.
— «Спартак» или рай?
— Конечно, «Спартак».
— Самый важный матч в футбольной карьере?
— За сборную России в матче со сборной Франции, в котором мы победили 3:2. Может, еще добавлю матч Лиги чемпионов с «Реалом», в котором победили 2:1.
— Лучший футболист, против которого играл?
— Зидан. Лучший, с кем играл? Да весь «Спартак» 90 х, наверное. Это лучшее, что могло быть в моей карьере. Поэтому одного не буду выделять, — сказал Титов «РБ Спорт».
Встреча сборных России и Франции состоялась в Париже 5 июня 1999 года и завершилась победой гостей со счетом 3:2. Несмотря на этот результат, российская команда не смогла выйти в финальную стадию Евро 2000.
Титов выступал за сборную России с 1998 по 2007 год, за «Спартак» — с 1992 го по 2008 й.