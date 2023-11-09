В «Динамо» рассказали о сроках возвращения защитника Маричаля

В московском «Динамо» рассказали о сроках возвращения уругвайского защитника Николаса Маричаля.

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«Маричаль вернётся после ноябрьской паузы», – приводит сообщение источника РИА Новости.

Напомним, уругваец отсутствовал на матче 14-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:3) из-за повреждения. Российские команды после матчей 15-го тура РПЛ уходят на ноябрьскую международную паузу, после которой в строй должен вернуться защитник.

Маричал перешёл в динамовскую команду летом 2022 года из уругвайского «Насьоналя» по информации Transfermarkt, за € 4,2 млн. В нынешнем сезоне Николас принял участие в 15 матчах во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился.