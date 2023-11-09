В Занзибаре планируют сыграть со сборной России

Генеральный секретарь Федерации футбола Занзибара Хуссейн Ахмада рассказал, когда может состояться товарищеский матч между сборными России и Занзибара.

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«Мы планировали сыграть против сборной России, но 16 ноября — слишком ранняя дата для проведения этого матча. Возможно, мы запланируем товарищескую игру с вашей командой на следующий международный перерыв весной. ЗФФ и РФС обсудили потенциальное проведение этого матча. Мы сообщим, если все получится», — приводит слова Хуссейна Sport24.

Занзибар не входит в ФИФА, так как является автономией в составе Танзании. Сборная не играет в отборе к чемпионату мира и в Кубке Африканских наций.

В ноябре сборная России проведет один товарищеский матч – против команды Кубы. Игра пройдет в Волгограде 20 ноября.

Сборная России была отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА в марте 2022 года из-за СВО на Украине.