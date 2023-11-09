Миодраг Божович: я ищу работу и готов тренировать в России

«У меня девять месяцев была беременна жена, родилась дочка. Сейчас ей четыре с половиной месяца. Мне было хорошо без работы. Я отдыхал дома и чуть-чуть наслаждался. У меня было предложение предложение, которое меня устраивало. Но не договорились.



Сейчас всё нормально. Я ищу работу и готов. Готов тренировать в том числе и в России», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.