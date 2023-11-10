«Недавно «Родина» играла стыки за РПЛ, значит, они что‑то из себя представляют». Футболист «Урала» Каштанов оценил жеребьевку Кубка
Нападающий «Урала» Алексей Каштанов заявил «Матч ТВ», что московская «Родина» не станет простым соперником в ФОНБЕТ Кубке России.
По результатам жеребьевки Кубка России «Урал» получил в соперники «Родину». Матч первого этапа ¼ финала Пути регионов пройдет в Москве 12–14 марта.
— Как оцените «Родину», которая досталась вам в Кубке России?
— Знаю, как играет «Родина», структуру этой команды. С ними будет нелегко, сейчас уровень команд стал более ровным. Недавно «Родина» играла стыковые матчи за выход в РПЛ, значит, они что то из себя представляют. Но пока надо думать о чемпионате, Кубок еще слишком далеко, — сказал Каштанов «Матч ТВ».
«Недавно «Родина» играла стыки за РПЛ, значит, они что‑то из себя представляют». Футболист «Урала» Каштанов оценил жеребьевку Кубка
Конькобежец Алдошкин: «Паспорт на месте, готовлюсь выступить в Санкт‑Петербурге»
«Я пока в форме. Без пуза» — Динияр Билялетдинов об участии в ретро‑матче «Локомотива» и ЦСКА