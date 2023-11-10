Футболист «Урала» Каштанов оценил жеребьевку Кубка

— Знаю, как играет «Родина», структуру этой команды. С ними будет нелегко, сейчас уровень команд стал более ровным. Недавно «Родина» играла стыковые матчи за выход в РПЛ, значит, они что то из себя представляют. Но пока надо думать о чемпионате, Кубок еще слишком далеко, — сказал Каштанов «Матч ТВ».