«Зенит» сыграет товарищеский матч с азербайджанским «Нефтчи»

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга проведёт товарищеский матч с азербайджанским «Нефтчи». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

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Встреча пройдёт в субботу, 18 ноября, в Азербайджане и начнётся в 20:00 по московскому времени времени.

Стоит отметить, что «Зенит» впервые в российской истории проведёт матч в Азербайджане. Ранее петербуржцы провели один товарищеский матч с азербайджанским клубом — в июле 2023-го на «Газпром Арене» (3:1).

В советской истории клубы встречались 59 раз — на счету ленинградцев 28 побед, 13 игр завершились вничью, в 18 матчах победу одержали бакинцы.