Агент Селюк заявил, что Захарян неправильно выбрал команду в Европе

Известный российский агент Дмитрий Селюк заявил, что полузащитник испанского "Реал Сосьедада" Арсен Захарян может повторить судьбу своего соотечественника, хавбека итальянской "Аталанты" Алексея Миранчука.

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Его слова приводит "Евро-Футбол.Ру". "Да. Конечно, может. Дело в том, что в Европе надо приезжать и биться! Биться за свое место. Захарян не совсем правильно выбрал команду, положа руку на сердце. "Реал Сосьедад" для него большая команда, Захаряну лучше было бы в более средний коллектив в Испании перейти", - заявил Селюк. 19 августа "Реал Сосьедад" объявил о переходе Захаряна из московского "Динамо". Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Полузащитник дебютировал за "Реал Сосьедад" 25 августа в матче против "Лас-Пальмаса", появившись на поле на 75-й минуте.