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Агент Селюк заявил, что Захарян неправильно выбрал команду в Европе

Известный российский агент Дмитрий Селюк заявил, что полузащитник испанского "Реал Сосьедада" Арсен Захарян может повторить судьбу своего соотечественника, хавбека итальянской "Аталанты" Алексея Миранчука.

Агент Селюк заявил, что Захарян неправильно выбрал команду в Европе
© Daisuke Nakashima/Global Look Press

Его слова приводит "Евро-Футбол.Ру". "Да. Конечно, может. Дело в том, что в Европе надо приезжать и биться! Биться за свое место. Захарян не совсем правильно выбрал команду, положа руку на сердце. "Реал Сосьедад" для него большая команда, Захаряну лучше было бы в более средний коллектив в Испании перейти", - заявил Селюк. 19 августа "Реал Сосьедад" объявил о переходе Захаряна из московского "Динамо". Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Полузащитник дебютировал за "Реал Сосьедад" 25 августа в матче против "Лас-Пальмаса", появившись на поле на 75-й минуте.

Пока футболист не может закрепиться в стартовом составе. Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую "Аталанту" из московского "Локомотива", подписав контракт на 4,5 года. Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в "Торино". Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, и в клубе захотели его сохранить. Новый сезон россиянин начал в "Аталанте". Миранчук провел за команду четыре матча во всех турнирах. Последний раз полузащитник появлялся на поле в игре против "Дженоа" 22 октября.

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