Агент Селюк заявил, что Захарян неправильно выбрал команду в Европе
Известный российский агент Дмитрий Селюк заявил, что полузащитник испанского "Реал Сосьедада" Арсен Захарян может повторить судьбу своего соотечественника, хавбека итальянской "Аталанты" Алексея Миранчука.
Его слова приводит "Евро-Футбол.Ру". "Да. Конечно, может. Дело в том, что в Европе надо приезжать и биться! Биться за свое место. Захарян не совсем правильно выбрал команду, положа руку на сердце. "Реал Сосьедад" для него большая команда, Захаряну лучше было бы в более средний коллектив в Испании перейти", - заявил Селюк. 19 августа "Реал Сосьедад" объявил о переходе Захаряна из московского "Динамо". Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Полузащитник дебютировал за "Реал Сосьедад" 25 августа в матче против "Лас-Пальмаса", появившись на поле на 75-й минуте.
Пока футболист не может закрепиться в стартовом составе. Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую "Аталанту" из московского "Локомотива", подписав контракт на 4,5 года. Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в "Торино". Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, и в клубе захотели его сохранить. Новый сезон россиянин начал в "Аталанте". Миранчук провел за команду четыре матча во всех турнирах. Последний раз полузащитник появлялся на поле в игре против "Дженоа" 22 октября.