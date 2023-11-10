«Аль-Хиляль» приостановит действие контракта Неймара

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» намерен приостановить действие контракта бразильского форварда Неймара, который выбыл из-за травмы до конца сезона, передает ITASportPress.

В чемпионате Саудовской Аравии есть лимит на легионеров. «Аль-Хиляль» намерен пригласить на место Неймара иностранного футболиста, но для этого нужно приостановить контракт с бразильцем, чтобы не нарушать регламент.

Во время матча отбора ЧМ против Уругвая, который прошел в октябре, бразилец получил травму в первом тайме. Его в слезах унесли на носилках. Вместо Неймара на газоне появился Ришарлисон. Встреча завершилась победой сборной Уругвая со счетом 2:0.