«Ливерпуль» впервые проиграл матч, в котором забивал Диогу Жота

Португальский нападающий забил под занавес игры с «Тулузой», когда «красные» уступали в счёте в два мяча. Гола Жоты не хватило «Ливерпулю» для достижения приемлемого результата, команда Юргена Клоппа уступила 2:3. Ранее всякий раз, когда Диогу забивал за «красных», «Ливерпуль» или побеждал, или играл вничью (32 победы и шесть ничьих). К мерсисайдцам португалец присоединился летом 2020 года из «Вулверхэмптона».