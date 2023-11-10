Три игрока из РПЛ вызваны в сборную Колумбии

Сборная Колумбии объявила итоговый состав на матчи отборочного турнира на чемпионат мира — 2026 с Бразилией и Парагваем. Так, в заявку колумбийцев на ответственные игры попали сразу трое футболистов из Российской Премьер-Лиги — Джон Кордоба из «Краснодара», Хорхе Карраскаль из московского «Динамо» и Матео Кассьерра из «Зенита».

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Стоит отметить, что другой игрок «Зенита» Вильмар Барриос не был вызван в сборную Колумбии на матчи с Бразилией и Парагваем.