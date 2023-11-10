Шеф-скаут «Зенита» объяснил, почему в клуб покупают бразильских футболистов

«Я пришёл уже после покупки Дугласа и Малкома. Здесь важно понимать, что они всё равно переходили из европейских клубов. А тенденция связана с двумя причинами – с ними получалось договариваться, а у них получалось здесь. Точно не возникало директивы: давайте брать только бразильцев. Мы всегда смотрели всё. И продолжаем это делать. Чьей было идеей приглашение Дугласа? Насколько я помню, по аналитическим выкладкам на своей позиции он выделялся даже в «Гамбурге» – сейчас не самом топовом клубе. Недорогой и качественный футболист. С ним клуб точно угадал», — рассказал Шипулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.