Игрок «Челси» может быть дисквалифицирован за бросок предмета в фанатов

Полузащитник «Челси» Рахим Стерлинг может быть дисквалифицирован из-за броска постороннего предмета в болельщиков «Тоттенхэма» во время матча 11-го тура АПЛ (4:1). ФА расследует кадры, на которых запечатлён бросок футболиста. Видео с данным эпизодом опубликовал официальный аккаунт «синих» в соцсетях. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошёл через несколько мгновений после того, как Коул Палмер сравнял счёт в матче ударом с пенальти в первом тайме. Палмер отпраздновал это событие, приложив палец к губам перед болельщиками «Тоттенхэма». На видео с поля, которое появилось в официальном аккаунте «Челси», видно, как предмет, запущенный с трибуны, где расположены болельщики «Тоттенхэма», ударил Палмера по ноге. Когда игроки уходили, Стерлинг наклонился и бросил предмет обратно в толпу, прежде чем побежать обратно на свою половину.