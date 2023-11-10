Эракович рассказал о противостоянии «Црвены Звезды» и «Партизана»

Сербский защитник «Зенита» Страхиня Эракович высказался о противостоянии «Црвены Звезды» и «Партизана».

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«Для любого юного белградца в какой-то момент наступает выбор: «Црвена Звезда» или «Партизан»? Да! «Партизан» и «Црвена Звезда» — это действительно вопрос глобального соперничества. Кстати, у меня есть несколько приятелей, которые переживают за «Партизан». Хотя в основном, те кто болеют за «Партизан» и «Црвену Звезду» друг друга не переносят. И это пожизненный спортивный статус. Мне же определяться практически не пришлось — мой папа всю жизнь был и остаётся за «Црвену Звезду», поэтому я с первого дня тоже за неё. И это тоже на всю жизнь. Будем считать, это домашнее воспитание (улыбается).

Не разговариваю с приятелями, которые болеют за «Партизан», на футбольные темы, чтобы не поссориться? Иногда всё же можем. Немного, конечно, поругаемся на эту тему, но в пределах разумного. Если в дерби выиграла «Црвена Звезда» и хочется подколоть такого друга, то, спросить на следующий день — как сыграли — такое тоже, конечно, бывает (улыбается).