Шеф-скаут «Зенита»: была возможность взять Хулиана Альвареса

«Ошибка ли трансфер Юри Альберто? Всё определяется шорт-листом. Кто ещё был в списке? Я назову одну фамилию. Думаю, была возможность взять Хулиана Альвареса. Дальше был Альберто. Но в чём ошибка? Пришёл молодой футболист, забивал, выиграл титул. Но нет ни одного скаута, который предугадает, что в силу изменившейся ситуации футболист может уехать.



Такое сложно просчитать. Клуб здесь может либо найти выход из сложившейся ситуации, либо нет. На мой взгляд, выход найти удалось. Пусть и пришлось прибегнуть к такому незаслуженно забытому методу, как «натуральный обмен» между «Зенитом» и «Коринтиансом».



Что касается будущего Альберто, то его потенциал остался тем же. Не исключаю, что в ближайшее трансферное окно он перейдёт в европейский клуб, либо уедет в Саудовскую Аравию», — рассказал Шипулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.