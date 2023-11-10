РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера в октябре

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила претендентов на звание лучшего тренера чемпионата в октябре. При выборе кандидатов учитывалась статистика за три матча, которые состоялись в минувшем месяце.

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Так, в список претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в октябре попали: