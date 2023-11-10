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Шеф-скаут «Зенита» рассказал, почему клуб не купил Хулиана Альвареса

Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин рассказал, почему клуб не купил Хулиана Альвареса.

Шеф-скаут «Зенита» рассказал, почему клуб не купил Хулиана Альвареса
© Чемпионат.com

«У него там были определённые отступные. Но никто наверняка не знает, поехал бы он. Понятно, что его сложно было назвать чистой «девяткой». А мы искали замену Азмуну. Хотя по базовым характеристикам он бы мог встроиться в команду», — рассказал Шипулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, в минувшее летнее трансферное окно 2023 года в «Зенит» перешли шесть иностранцев: четыре бразильца – Марио Фернандес, Ду Кейрос, Мантуан и Педро (он приедет в клуб в феврале 2024 года), а также серб Страхиня Эракович и француз Вильсон Изидор. Кроме того, сине-бело-голубые подписали двух россиян — Александра Коваленко и Дениса Адамова.

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