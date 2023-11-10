Шеф-скаут «Зенита» рассказал, почему клуб не купил Хулиана Альвареса

«У него там были определённые отступные. Но никто наверняка не знает, поехал бы он. Понятно, что его сложно было назвать чистой «девяткой». А мы искали замену Азмуну. Хотя по базовым характеристикам он бы мог встроиться в команду», — рассказал Шипулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.