Канчельскис отреагировал на информацию о возможной отставке с поста гендиректора «Тобола»

Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис в разговоре с «Матч ТВ» опроверг информацию, что может быть уволен со своей должности.

Ранее Metaratings сообщили, что Канчельскис может лишиться поста из за конфликта с совладельцем казахстанского клуба Алимжаном Калдияровым. Отмечается, что в клубе есть те, кто выражает Канчельскису поддержку, а сам он хочет стать главным тренером «Тобола».