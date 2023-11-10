Канчельскис отреагировал на информацию о возможной отставке с поста гендиректора «Тобола»
Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис в разговоре с «Матч ТВ» опроверг информацию, что может быть уволен со своей должности.
Ранее Metaratings сообщили, что Канчельскис может лишиться поста из за конфликта с совладельцем казахстанского клуба Алимжаном Калдияровым. Отмечается, что в клубе есть те, кто выражает Канчельскису поддержку, а сам он хочет стать главным тренером «Тобола».
— У нас все нормально, все в порядке. Работаем в спокойном режиме, — сказал Канчельскис «Матч ТВ».
Экс футболист «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Канчельсикис работает в должности генерального директора «Тобола» с июля 2023 года.
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