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Канчельскис отреагировал на информацию о возможной отставке с поста гендиректора «Тобола»

Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис в разговоре с «Матч ТВ» опроверг информацию, что может быть уволен со своей должности.

Канчельскис отреагировал на информацию о возможной отставке с поста гендиректора «Тобола»
© РИА Новости

Ранее Metaratings сообщили, что Канчельскис может лишиться поста из за конфликта с совладельцем казахстанского клуба Алимжаном Калдияровым. Отмечается, что в клубе есть те, кто выражает Канчельскису поддержку, а сам он хочет стать главным тренером «Тобола».

— У нас все нормально, все в порядке. Работаем в спокойном режиме, — сказал Канчельскис «Матч ТВ».

Экс футболист «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Канчельсикис работает в должности генерального директора «Тобола» с июля 2023 года.