Шеф-скаут «Зенита» ответил на вопрос о списке кандидатов на замену Малкому

«Прямая замена – это левша, крайний нападающий, умеющий играть в 4-3-3. Вы назвали несколько имён, но это скорее просто звёздные фамилии. Мы такими категориями не мыслим. Список не должен быть большим, но подходящим и проработанным. Нам нужно было найти нападающего на конкретную позицию. Мы рассмотрели много левшей с нужными навыками игры. И правшей тоже достаточно. С кем-то не удалось договориться, с кем-то опоздали.



Тренерский штаб делал запрос на усиление этой позиции? Тогда — да. Тренерский штаб всегда очень прилично формулирует свои просьбы. Запрос был. Мы же не просто так общаемся и обсуждаем те или иные позиции», — рассказал Шипулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.