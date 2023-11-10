Медина: советую своим знакомым не верить образу России в американских фильмах

«Сильно ли жизнь в Москве отличается от нью-йоркской? Пробки на дорогах сопоставимые, но в остальном здесь намного спокойнее. Думаю, дело в туристах. На Манхэттене они повсюду, это похоже на какой-то хаос. В первый год в США это казалось прикольным, во второй начало надоедать, а потом стало уже просто невыносимо. И российская культура мне тоже по душе. Я много раз слышал о России негативные вещи. Ещё до того, как перешёл в ЦСКА в январе прошлого года. А месяц спустя эти голоса усилились. Но я говорю не о политике, а о жизни здесь, о людях, с которыми тут познакомился. Это меня приятно удивило. Так что советую всем знакомым в других странах не верить образу России, который часто создаётся в американских фильмах. Не надо мыслить стереотипами», — приводит слова Медины официальный сайт «Спартака».