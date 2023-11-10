Сергеев: если бы не футбол, работал бы на заводе

«Кем бы я был в Череповце, если бы не футбол и хоккей? Если работа, то на заводе. У нас большинство идёт работать туда, потому что больше нигде таких хороших зарплат не платят. Какая зарплата на заводе «Северсталь» у рабочего? Думаю, от 70 до 100 тысяч. Это хорошая зарплата для Череповца», — сказал Иван Сергеев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».