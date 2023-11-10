Борис Игнатьев объяснил, что может помешать «Краснодару» в игре с «Зенитом»

— Это будет битва за первое место на данном этапе чемпионата. Ее стоит ждать с нетерпением. Мы увидим, насколько мужественные ребята из «Краснодара» и смогут ли они с точки зрения психологии составить конкуренцию «Зениту».



Практика последних матчей показывает, что команда Владимира Ивича с оглядкой посматривает в сторону соперников и держит в уме текущее первое место. У «Краснодара» не видно куража и уверенности в духе: мы — лидеры, и это навсегда. Это мешает команде.



«Зенит» имеет некое преимущество. Последние результаты напоминают о том, что это большая команда. Петербуржцы набрали игровую форму, бразильцы достаточно уверенно себя чувствуют как в физическом, так и в технико тактическом плане. При этом у Сергея Семака есть серьезная возможность ротировать состав. Думаю, что на матч с «Краснодаром» выберут лучших из лучших.



Я ни в коем случае не принижаю команду Ивича. Я просто могу представить состояние команды, которая впервые находится под линзой большой армии болельщиков, которые любят ее и Галицкого за всю его футбольную деятельность. Вот это давление может им мешать. Если футболисты «Краснодара» выйдут раскованными, будут так же агрессивно играть на атаку, не будут изменять себя, то мы увидим очень интересный матч, результат которого я затрудняюсь спрогнозировать, — сказал Игнатьев «Матч ТВ».