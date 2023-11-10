Деменко посоветовал Сперцяну перейти в «Ювентус»

«На самом деле – это хороший вариант. Если «Ювентус» действительно максимально проявляет интерес, то думаю, что Сперцяну надо идти туда. Могут ли эти новости негативно повлиять на игру Сперцяна в матче с «Зенитом»? Думаю, наоборот, – это только положительный момент. Главное, чтобы он не перегорел, играл в свой футбол. Зачастую в такие моменты, наоборот, именно проявляешь себя», – заявил Деменко «ВсеПроСпорт».