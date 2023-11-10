Деменко посоветовал Сперцяну перейти в «Ювентус»
Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал информацию об интересе «Ювентуса» к хавбеку «быков» Эдуарду Сперцяну.
«На самом деле – это хороший вариант. Если «Ювентус» действительно максимально проявляет интерес, то думаю, что Сперцяну надо идти туда. Могут ли эти новости негативно повлиять на игру Сперцяна в матче с «Зенитом»? Думаю, наоборот, – это только положительный момент. Главное, чтобы он не перегорел, играл в свой футбол. Зачастую в такие моменты, наоборот, именно проявляешь себя», – заявил Деменко «ВсеПроСпорт».
Сегодня, 10 ноября, итальянского издание Tuttosport сообщило, что Сперцян привлек к себе внимание туринского «Ювентуса».
По информации источника, скауты «старой синьоры» постоянно просматривают матчи с участием полузащитника, а также уже успели посетить игры сборной Армении, за которую выступает Сперцян. «Ювентус» планирует следить за прогрессом футболиста «Краснодара» до следующего лета, когда, вероятно, примет решение о необходимости его покупки.
23-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость армянина в 15 миллионов евро.
В текущем сезоне 23-летний полузащитник сыграл в 17 матчах, забил шесть голов и сделал три голевые передачи.
После 14 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 31 очком. «Зенит» идет вторым с 29 очками.
Игра «Зенит» – «Краснодар» состоится завтра, 11 ноября. Начало – 19:30 по московскому времени.