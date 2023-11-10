Защитник "Динамо" Даса – о попадании под обстрел в Израиле: наша реальность

Защитник "Динамо" Эли Даса выложил в соцсетях фотографию с трассы, на которой сборная Израиля попала под ракетный обстрел со стороны ХАМАС. – Наша реальность, – такую сопроводительную подпись оставил Даса под фото.

В пятницу, 10 ноября, футболисты национальной команды Израиля, среди которых был защитник московского "Динамо" Эли Даса, были вынуждены экстренно покинуть автобус и спрятаться на обочине трассы по пути следования транспорта из-за ракетного обстрела со стороны ХАМАС. В момент воздушной тревоги делегация сборной Израиля направлялась в аэропорт Тель-Авива для вылета на выездную игру квалификации чемпионата Европы-2024 против Косово.