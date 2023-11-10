Защитник "Динамо" Даса – о попадании под обстрел в Израиле: наша реальность
Защитник "Динамо" Эли Даса выложил в соцсетях фотографию с трассы, на которой сборная Израиля попала под ракетный обстрел со стороны ХАМАС. – Наша реальность, – такую сопроводительную подпись оставил Даса под фото.
В пятницу, 10 ноября, футболисты национальной команды Израиля, среди которых был защитник московского "Динамо" Эли Даса, были вынуждены экстренно покинуть автобус и спрятаться на обочине трассы по пути следования транспорта из-за ракетного обстрела со стороны ХАМАС. В момент воздушной тревоги делегация сборной Израиля направлялась в аэропорт Тель-Авива для вылета на выездную игру квалификации чемпионата Европы-2024 против Косово.
Отборочный матч группы I Евро-2024 между Косово и Израилем запланирован вечером воскресенья, 12 ноября. Израильтяне располагаются на 3-м месте в таблице, набрав 11 очков. Косово с 7 очками располагается на четвертой позиции в группе I. Аутсайдером таблицы является Белоруссия, в активе которой 6 баллов.