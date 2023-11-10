«Зенит» сменил логотип

«Сине-бело-голубые присоединились ко всероссийской акции, направленной на борьбу с агрессией в сети и за ее пределами. Мы присоединяемся к инициативе, потому что уверены: слова в интернете могут ранить, и в наших силах это остановить», — гласит текст заявления.