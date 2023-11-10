Футболисты сборной Израиля экстренно эвакуировали из автобуса из‑за воздушной тревоги

Делегация сборной Израиля по футболу в сопровождении сотрудников службы безопасности прибыла в отель в Косово, сообщает One.

Израильская команда в рамках отбора Евро 2024 сыграет 12 ноября на выезде против Косово, а 15 ноября примет Швейцарию.

Ранее стало известно, что делегация сборной Израиля попала в чрезвычайную ситуацию по дороге в аэропорт Тель Авива. В дороге команду застал сигнал воздушной тревоги, после чего футболисты были вынуждены спешно покинуть автобус и укрываться в канаве.