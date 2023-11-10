Футболисты сборной Израиля экстренно эвакуировали из автобуса из‑за воздушной тревоги

Футболисты сборной Израиля прибыли в Косово, команду экстренно эвакуировали из автобуса из‑за воздушной тревоги
Делегация сборной Израиля по футболу в сопровождении сотрудников службы безопасности прибыла в отель в Косово, сообщает One.
Израильская команда в рамках отбора Евро 2024 сыграет 12 ноября на выезде против Косово, а 15 ноября примет Швейцарию.
Ранее стало известно, что делегация сборной Израиля попала в чрезвычайную ситуацию по дороге в аэропорт Тель Авива. В дороге команду застал сигнал воздушной тревоги, после чего футболисты были вынуждены спешно покинуть автобус и укрываться в канаве.
Сборная Израиля с 11 очками в шести играх занимает третье место в отборочной группе. Лидирует Румыния (16 очков в 8 играх). В расположении израильской команды находится представитель МИР Российской премьер лиги — футболист «Динамо» Эли Даса.