Хет‑трик Бензема принес «Аль‑Иттихаду» победу в матче чемпионата Саудовской Аравии
«Аль Иттихад» переиграл «Абху» в матче 13 го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Встреча завершилась со счетом 4:2.
В составе победителей хет трик сделал обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема.
«Аль Иттихад» победил впервые за последние шесть матчей и с 24 очками занимает пятое место в турнирной таблице.
Лидер чемпионата — «Аль Хиляль» — на своем поле обыграл «Аль Таавун» со счетом 2:0. Экс футболист «Зенита» Малком отметился результативной передачей в этой встрече.
«Аль Хиляль» с 35 очками лидирует в национальном чемпионате.