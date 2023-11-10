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Хет‑трик Бензема принес «Аль‑Иттихаду» победу в матче чемпионата Саудовской Аравии

«Аль Иттихад» переиграл «Абху» в матче 13 го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Хет‑трик Бензема принес «Аль‑Иттихаду» победу в матче чемпионата Саудовской Аравии
© Матч ТВ

Встреча завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей хет трик сделал обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема.

«Аль Иттихад» победил впервые за последние шесть матчей и с 24 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

Лидер чемпионата — «Аль Хиляль» — на своем поле обыграл «Аль Таавун» со счетом 2:0. Экс футболист «Зенита» Малком отметился результативной передачей в этой встрече.

«Аль Хиляль» с 35 очками лидирует в национальном чемпионате.