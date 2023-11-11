«Ницца» и «Монпелье» поделили очки в матче Лиги 1

Завершился матч 12-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монпелье» и «Ницца». Команды играли на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хакимом Бен Эль-Хаджем. Итоговый результат — 0:0.

Команды не смогли отличиться. «Ницца» в этом сезоне чемпионата Франции ещё не потерпела ни одного поражения. Подопечные Франческо Фариоли одержали семь побед и пять раз сыграли вничью.

В следующем туре «Монпелье» встретится с «Брестом», а «Ницца» — с «Тулузой». Оба матча пройдут 26 ноября.